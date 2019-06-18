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Более 53 тыс. грантов выделено вузам в 2019 году

Больше всего грантов по-прежнему достается техническим специальностям.

Фото : uncukul.ru18 июня 2019, 12:06

Более 53 тыс. грантов для получения высшего образования в бакалавриате выделено в 2019 году. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- В этом году выделяется 53 785 грантов для бакалавриата. Для магистратуры, как и в прошлом году, остается количество более 13 тыс. грантов. 2 312 грантов дается для докторантуры, - сообщил Аймагамбетов.

По его словам, в министерстве уделяют особое внимание для того, чтобы абитуриенты были осведомлены, сколько грантов выделяются, какой конкурс и какие необходимо сдать документы.

- Если это все им будет известно, то при сдаче документов они смогут принять верное для себя решение. Больше всего грантов в этом году выделяется по техническим специальностям, но также не остается без внимания социальная сфера. Например, поднимается вопрос инклюзивного образования. Поэтому в этом году по дефектологии мы увеличили количество грантов, - объяснил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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