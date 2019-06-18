Чем будет заниматься новый советник Токаева
Ранее он являлся заместителем акима Мангистауской области.
Фото : Акорда18 июня 2019, 13:28
18 июня Максат Скаков был назначен внештатным советником Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.
- Бывший заместитель акима Мангистауской области Максат Нурлыбекович Скаков назначен моим внештатным консультантом. Он будет заниматься связями с общественностью, - написал Президент РК в twitter.
Маңғыстау облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Мақсат Нұрлыбекұлы Сқақовты өзімнің штаттан тыс кеңесшім етіп тағайындадым. Ол қоғаммен байланыс жөніндегі жұмыстармен айналысады.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 18 июня 2019 г.
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