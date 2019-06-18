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Чем будет заниматься новый советник Токаева

Ранее он являлся заместителем акима Мангистауской области.

Фото : Акорда18 июня 2019, 13:28

18 июня Максат Скаков был назначен внештатным советником Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.

- Бывший заместитель акима Мангистауской области Максат Нурлыбекович Скаков назначен моим внештатным консультантом. Он будет заниматься связями с общественностью, - написал Президент РК в twitter.


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