Двойной наезд совершил водитель в Карагандинской области, девушка погибла

48-летний водитель скрылся.

В Карагандинской области в Абайском районе водитель сбил двух человек и скрылся, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как сообщили в ведомстве, 11 июня в дежурную часть Топарского отдела полиции поступило сообщение о том, что в пос. Коксу на обочине лежит тело девушки. Прибывшие на место сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 48-летнего жителя Абайского района, который ночью 10 июня сбил двух человек на своем автомобиле и скрылся.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345 ч.3 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 347 (Оставление места ДТП) УК РК. Назначены экспертизы.

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