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Руководителей Мангистауского филиала "Казавтожол" подозревают в хищениях

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени его виновности вынесет суд.

Фото : Zakon.kz18 июня 2019, 14:12

Департаментом Антикоррупционной службы Мангистауской области выявлены неоднократные факты получения взяток и хищения бюджетных средств директором Мангистауского областного филиала АО "НК "Казавтожол" и его заместителем, передает Zakon.kz.

По сведениям борцов с коррупцией, руководители АО "НК "Казавтожол" подозреваются в системном получении взяток на сумму 6 млн тенге от подрядных организаций за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве автодорог в Мангистауской области.

Хищения бюджетных средств в сумме более 500 млн. тенге осуществлялись указанной группой путем подписания фиктивных актов выполненных работ.
Руководители Мангистауского областного филиала АО "НК "Казавтожол" водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени его виновности вынесет суд.


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