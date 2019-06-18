Руководителей Мангистауского филиала "Казавтожол" подозревают в хищениях

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени его виновности вынесет суд.

Департаментом Антикоррупционной службы Мангистауской области выявлены неоднократные факты получения взяток и хищения бюджетных средств директором Мангистауского областного филиала АО "НК "Казавтожол" и его заместителем, передает Zakon.kz.

По сведениям борцов с коррупцией, руководители АО "НК "Казавтожол" подозреваются в системном получении взяток на сумму 6 млн тенге от подрядных организаций за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве автодорог в Мангистауской области.

Хищения бюджетных средств в сумме более 500 млн. тенге осуществлялись указанной группой путем подписания фиктивных актов выполненных работ.

Руководители Мангистауского областного филиала АО "НК "Казавтожол" водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени его виновности вынесет суд.

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