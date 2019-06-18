Токаев принял ректора КазАТУ имени Сакена Сейфуллина

Состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с ректором Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина, передает Zakon.kz.

Принял ректора КазАТУ им. С. Сейфуллина А. Куришбаева. Поддерживаю предложения по развитию аграрной науки, без чего подъем сельского хозяйства невозможен. Университет достиг заметных успехов. pic.twitter.com/Sn8lIRNchV