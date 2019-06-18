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Токаев принял ректора КазАТУ имени Сакена Сейфуллина

Собеседники обсудили вопросы сельского хозяйства.

Фото : twitter.com18 июня 2019, 14:37

Состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с ректором Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина, передает Zakon.kz.

- Принял ректора КазАТУ им. С. Сейфуллина А. Куришбаева. Поддерживаю предложения по развитию аграрной науки, без чего подъем сельского хозяйства невозможен. Университет достиг заметных успехов, - отметил Президент РК в twitter.


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