Токаев принял ректора КазАТУ имени Сакена Сейфуллина
Собеседники обсудили вопросы сельского хозяйства.
Фото : twitter.com18 июня 2019, 14:37
Состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с ректором Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина, передает Zakon.kz.
Принял ректора КазАТУ им. С. Сейфуллина А. Куришбаева. Поддерживаю предложения по развитию аграрной науки, без чего подъем сельского хозяйства невозможен. Университет достиг заметных успехов. pic.twitter.com/Sn8lIRNchV— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 18 июня 2019 г.
- Принял ректора КазАТУ им. С. Сейфуллина А. Куришбаева. Поддерживаю предложения по развитию аграрной науки, без чего подъем сельского хозяйства невозможен. Университет достиг заметных успехов, - отметил Президент РК в twitter.
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