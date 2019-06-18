Как протестно настроенную молодежь привлечь к политической жизни страны

По мнению политолога, протестно настроенных казахстанцев можно условно разделить на две категории. Но только одна из них может претендовать на помощь от государства.

На днях казахстанские СМИ облетела новость о том, что в Казахстане будет принят закон, разрешающий демонстрации. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев, рассказал в эксклюзивном интервью Euronews. Также глава государства отметил, что его долгосрочная цель заключается в том, чтобы молодые протестующие нашли свое место в казахском обществе. А его политический приоритет — привлечение молодежи к власти, помощь в решении вопросов государственной важности. При этом Президент почеркнул, что все вопросы, связанные с протестами будут решаться за столом переговоров, а диалога на улицах в атмосфере беспорядков и хаоса не будет. Своим мнением о том, как привлечь протестно настроенную часть общества к диалогу с властью и что нужно менять в партийно-политической системе страны, чтобы представители молодежи не велись на различные провокации, а заботились о развитии родного государства, с журналистом Zakon.kz поделился политолог Данияр Ашимбаев.

Протест протесту рознь

Как отметил эксперт, прежде всего, нужно учесть, что протестные настроения одной только молодежью не ограничиваются, и протестно настроенных казахстанцев можно условно разделить на две категории. Первая, это люди, которые действительно нуждаются в методической помощи от государства. Кому-то нужна помощь в трудоустройстве, переобучении, юридических консультациях. Для кого-то более насущны какие-то институционные вопросы – детские сады, школы, больницы и т.д. А вторая категория – это те, что просто пытаются переложить все свои проблемы на плечи государства и требуют бесплатных квартир, списания долгов, погашения кредитов и т.д. и т.п.

- Что же касается непосредственно молодежи, то здесь опять же надо смотреть. Понятно, что есть определенная протестная молодежь, которая появилась за последние две недели. И к этой категории сразу возникает вопрос, потому что изначально речь шла не о каких-то преобразованиях в государстве, а напрямую о политических провокациях. То есть, сразу были выдвинуты требования отмены выборов, а о том, что эти выборы не честные и неправильные, говорилось еще до начала самой избирательной компании. Исходя из этого, становиться ясно, что это движение имело под собой цель не столько участия в каком-то конструктивном диалоге, сколько участия в компании по срыву выборов и осложнению политической ситуации в стране. Если же мы посмотрим на молодежь шире, то здесь тоже есть две категории. Первую беспокоит вопрос социальный – образование, трудоустройство, вопросы профессионального развития, карьерного роста и т.д. То есть это всем известные проблемы, и они не меняются годами. Но вместе с тем есть вторая категория молодых людей, которые живут под лозунгом: "хочу много денег и не работать". Но государство не может взять на себя заботу о тех, кто не желает "ударить палец о палец", но хочет сразу что-то получать. Поэтому все это требует от государства формирования особого подхода, причем достаточно диверсифицированного, – считает Данияр Ашимбаев.

Нужна ли Казахстану отдельная молодежная партия

Также не раз высказывались идеи о создании в Казахстане отдельной молодежной политической партии, которая непосредственно занималась бы продвижением интересов молодых казахстанцев, а в будущем ее представители могли бы обновить состав депутатского корпуса, занять ключевые посты страны и т.д. Однако, по мнению политолога, подобное новшество вряд ли столь уж необходимо, да и ставить вопрос в такой плоскости не совсем корректно.

- Сейчас практически у всех политических партий есть молодежные движения. Это отработанный механизм. А если отдельно создавать партии молодежи, то получается, что все остальные партии – это партии стариков. Или, допустим, сейчас есть идея создать партию патриотов. Но опять же возникает вопрос – что же тогда все остальные партии у нас не патриотичные получаются? Конечно, молодежь может создать какое-то свое политическое движение. Но также понятно, что та молодежь, которая в последнее время "шумит", отражает очень узкий сегмент. И по большому счету молодых казахстанцев интересует гораздо более обширный спектр вопросов, нежели вопросы ускоренной демократизации по западному образцу. И учитывать мнения категорического меньшинства, к тому же изначально радикально настроенного и не факт, что организованного изнутри страны – это путь не правильный. А Президент изначально говорил о более широкой постановке задач, – пояснил Данияр Ашимбаев.

Омоложение кадров проводить нужно, но выборочно

Что касается вопроса о привлечения молодых людей на госслужбу с перспективой дальнейшего карьерного роста, то как отметил эксперт этот механизм тоже давно отработан. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за годы независимости страны провел несколько таких "волн" притока на госслужбу новых людей.

- Сначала был набор кадров из представителей интеллигенции, как творческой, так и научно-технической. Затем прошел "призыв" молодых и грамотных экономистов, из которых были сформированы такие структуры, как Высший экономический совет и Агентство по стратегическому планированию и реформам РК. А затем, отработав там определенное время эти молодые люди, пошли вверх. Допустим тот же Асет Исекешев – выходец из этой волны. Начав с должности главного специалиста Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, дошел до поста руководителя Администрации президента РК (сейчас является исполнительным директором Фонда Первого Президента-прим. ред.). Потом была волна набора молодых бизнесменов и банкиров. Затем – "болашаковская" волна. Правда первая прошла не совсем удачно, когда "болашаковцев" при наличии диплома сходу назначали на высокие должности. Но потом, после здравого обсуждения этих вопросов, "болашаковцам" стали сначала давать возможность "обкататься" на уровне регионов, а уж потом назначать на более ответственные посты. Допустим нынешний аким Нур-Султана Алтай Кульгинов из этой волны. Он поработал на разных постах на госслужбе, был акимом Уральска, акимом области, а теперь возглавил столицу, – продолжил эксперт.

По его мнению, сейчас нужна очередная волна набора молодых и хорошо подготовленных госслужащих. И набирать их нужно из политически активной молодежи. Но только при условии, что эти люди действительно хотят работать на госслужбе и приносить пользу обществу, а не просто кричать на митингах.

-То есть здесь нужна централизованная программа подготовки новой кадровой волны. Естественно это будет касаться не только и не столько так называемых "проснувшихся" молодых людей, но и молодых ученых, бизнесменов и других специалистов, которые могли бы принести пользу на госслужбе. В принципе этот процесс ротации и омоложения кадров идет постоянно. Но у нас почему-то считают, что все решает "старая гвардия". Хотя на самом деле, при более пристальном наблюдении, средний возраст госслужащие среднего и высшего звена находиться на одном уровне. Просто у нас фокус зрения зациклен на определенных именах и фамилиях, а других упорно не замечают, потому, что они недавние пришли на высокие должности и еще не запомнились. И, тем не менее, на мой взгляд, сейчас нужно снова организовать такой массовый призыв новой генерации управленцев. Но не в узком аспекте, допустим, тех, кто хочет других выборов, другого законодательства и т.д. А тех, кто хочет и может принести пользу обществу, не только выступая на митингах, но усердно работает и в регионах и в центре, используя свой потенциал для решения проблем государства и общества. Поэтому говорить о том, что здесь все сводится только к диалогу и привлечению во власть этих так называемых "проснувшихся" либералов, на мой взгляд, было бы ошибочно. И Президент обо всем этом намного шире говорил, – считает Данияр Ашимбаев.

Власти надо заново учиться общаться с народом

Вообще, вопрос относительно диалога с представителями общественности, который Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал еще на прошлой неделе, по мнению политолога нужно рассматривать гораздо глубже. И речь здесь идет не только о том, чтобы найти точки соприкосновения с представителями протестно настроенной части общества.

Так еще в начале 90-х годов прошлого века Нурсултан Назарбаев активно опирался на консультативно-совещательные органы при Президенте, куда привлекались различные специалисты, в том числе в области экономики, представители интеллигенции, политических партий, СМИ, иностранные консультанты. Были созданы такие структуры, как Президентский совет, Совет республики, Высший экономический совет, Консультативный совет, Совет предпринимателей, Национальный совет по государственной политике. То есть была создана площадка, где Президент напрямую общался с членами этих органов, и польза от этого была огромная.

- Власть выслушивала рекомендации, а при необходимости и критику, а в ответ училась прислушиваться к мнению людей, что называется, со стороны. И общество как бы консолидировалось вокруг этой власти для достижения определенных целей. Но потом, как мы видим, за последние годы из всех этих консультативных органов при Президенте именно во главе с Президентом остались только два – Совет безопасности и Совет национальных инвесторов. А сами понимаете, это другая специфика. Поэтому идея создания Касым-Жомартом Токаевым Национального совета общественного доверия при президенте РК, сама по себе несет несомненные плюсы. Президенту нужна возможность общения с представителями общества, а обществу нужна возможность общения с Президентом, минуя промежуточные звенья. Ведь у нас, скажем так, за последние годы власть сильно "забронзовела". То есть, ею были утрачены навыки общения с людьми. Многие госчиновники сейчас не могут даже дать интервью журналисту один на один, бояться выйти к 10-15 посетителям одновременно. Поэтому власти надо заново учиться общаться с народом и с обществом. И это самой власти полезно и нужно. Потому, что если она не будет реагировать на проблемы, которые озвучивает население, то такая политическая система будет крайне не устойчива и подвержена, как внешнему воздействию, так и внутреннему, – отметил Данияр Ашимбаев.

О пользе децентрализации

Кроме того, по мнению политолога сейчас государству нужно провести определенную децентрализацию, то есть "спустить" процесс принятия решений поближе к населению. Для этого прежде всего, следует снять лишние ограничения на работу политических партий, внести изменения в проведение медийной политики, дать регионам больше возможностей самостоятельно принимать решения в социальной, бюджетной и других сферах.

- Ни для кого не секрет, что наши политические партии находятся под достаточно жестким управлением сверху. И у нас, скажем так, этот вопрос был настолько зарегламентирован и зацентрализован (а это касается и проведения медийной политики, и бюджетной и т.д.), что система потеряла обратную связь, и в связи с этим потеряла устойчивость. То есть в целом наша государственная машина лишилась возможности оперативно реагировать на различные вызовы и риски. Проблемы, которые должны решаться на уровне регионов – района, области или города, зачастую не могут решиться на месте и уходят в центр. Это затрагивает самые различные сферы, в том числе и социальные молодежные проблемы, – продолжил Данияр Ашимбаев.

Поэтому, по его мнению, сейчас необходимо дать больше самостоятельности местным исполнительным органам, активизировать деятельность Общественных советов, и расширить полномочия маслихатов, как непосредственных выразителей мнения населения. При этом следует внести изменения и в избирательную систему в маслихаты, так как в последнее время выборы в них проходили практически на безальтернативной основе. Также нужно более активно использовать такие механизмы, как социологические исследования и опросы общественного мнения.

Необходима и реформа партийной системы. В частности нужно дать возможность политическим партиям более активно защищать интересы своих избирателей. Ведь сейчас в нашей стране по разным данным имеется шесть или семь политических партий, но их потенциал практически не используется.

- Сейчас у Касым-Жомарта Токаева, как главы государства, есть возможность повернуть власть чуть ближе к народу. Ко всем его категориям – малообеспеченным, самозанятым, к представителям бизнеса, жителям села, и естественно к молодежи. Просто нужно заставить государственную машину работать на интересы населения. Но надо понимать, что интересы населения зачастую не правильно трактуются. Поэтому государству нужно создавать условия, при которых люди могли бы зарабатывать. А государство могло бы заниматься помощью именно тем, кто в ней нуждается. Скажем так, социальная политика должна быть ответственной и продуктивной, а не просто направленной на раздачу денег, – резюмировал Данияр Ашимбаев.

Владимир Демидов

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