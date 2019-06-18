Детские суициды: общественники ищут выход

В отдельных случаях, и школам, и родителям в воспитании детей нужна помощь, которая, к сожалению, либо приходит поздно, либо не приходит вообще.

Случаи детских суицидов в Казахстане не уменьшаются. Поднимая этот вопрос, общественники Алматы выступили с предложением создать отдельный орган, который бы занимался не только образовательной, но и воспитательной частью, передает Zakon.kz.

Большую часть времени дети проводят в школах, но в их стенах дети не только учатся, но и получают воспитание. Однако в отдельных случаях, и школам, и родителям в воспитании детей нужна помощь, которая, к сожалению, либо приходит поздно, либо не приходит вообще.

- В нашем ведении по педофилии сейчас 16 дел, они все тяжелые, потому что следствие почему-то думает, что девочки это придумали или хотят наказать за что-то своих отцов братьев или других людей. Я со всеми этим детьми сам много раз разговаривал, они надеются на правосудие, на наше государство, надеются, что их услышат. Из этих 16 дел, 8 детей решили доказать свою честность через попытку суицида и, к сожалению, одна скончалась. (…) Хотелось бы создать отдельное министерство по делам семьи и детей, которое бы имело отдельный бюджет, свой аппарат, который бы качественно мог решать проблемы детей и женщин, подвергавшихся насилию. Хотелось бы, чтобы президент пошел навстречу детям. (…) Мы хотели бы, чтобы в это министерство вошли социологи, детские психологи, которые сейчас находятся в школах и относятся к министерству образования, чтобы инспекция по делам несовершеннолетних также была в новом министерстве, и чтобы с них сняли погоны, так как дети боятся погонов, чтобы входили ювенальные службы, детские тюрьмы, детские реабилитационные центры, шелтеры, телефоны доверия, уполномоченный по правам детей тоже принадлежал этому министерству, развитие творчества, спорта – все должно относиться туда, - считает лидер движения #НеМолчиДетиKZ Алмат Мухамеджанов.

Такие предложения были выдвинуты после череды попыток суицидов, одна из которых закончилась трагедией. Ранее Zakon.kz писал про девочку из Алматы, которая едва не стала жертвой изнасилования. Ей удалось убежать, но трудности только начались, ведь даже во время следствия на ребенка давил психолог, а полиция, по словам матери Алии Уразбаевой, бездействовала и не отработала должным образом. Также, лидер движения #НеМолчиKZ Дина Смаилова заявила, что дело приостановили. В Департаменте полиции сообщили, что дело находится в производстве.

В итоге, девочка не пережила несправедливости и безнаказанности парня и совершила попытку суицида 9 июня, через три дня она скончалась в больнице.

И это не единственный случай. В ноябре 2018 года 16-летняя Даяна совершила попытку суицида в Экибастузе. Она решилась рассказать о том, как в раннем детстве ее подвергал насилию отчим, но не найдя правосудия, она выпрыгнула из окна 9 этажа. К счастью, осталась жива, но сейчас она инвалид первой группы, и остро нуждается в финансировании на лечение и реабилитацию.

16 мая этого года жительница столицы пыталась сброситься с моста по причине насилия, но ее успели спасти и не допустили трагедии.

17 февраля 17-летняя студентка колледжа Алматы совершила попытку суицида после того, как стала жертвой группового изнасилования.

И таких случаев по стране очень много. Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за четыре месяца 2019 года, среди несовершеннолетних покончили с жизнью 40 мальчиков и 17 девочек, совершили попытку суицида 28 мальчиков и 113 девочек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!