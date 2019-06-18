Назначен министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Им стал Аскар Жумагалиев.

На сайте Акорды размещен указ Президента о назначении Аскара Жумагалиева министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

- Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности, - сказано в указе.

17 июня указом Президента РК Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности было преобразовано в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, с передачей ему функций и полномочий Министерства сельского хозяйства в области геодезии и картографии и Министерства индустрии и инфраструктурного развития в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.

Аскар Жумагалиев возглавлял преобразованное министерство с февраля 2019 года.

Жумагалиев Аскар Куанышевич родился в 1972 году. Окончил Свердловское суворовское военное училище, Харьковское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск, Алма-Атинский энергетический институт (радиоинженер), Казахский национальный технический университет (радиосвязь, радиовещание и телевидение), Казахский гуманитарно-юридический университет (юриспруденция).

Трудовой стаж:

· Генеральный директор ТОО "Жарык" (1996-1998);

· Заведующий сектором Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1998-1999);

· Главный специалист, начальник отдела Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1999-2000);

· Начальник Управления РГП "Республиканский центр биллинга телекоммуникационного трафика" (2000);

· Начальник Управления государственного надзора в области связи, заместитель председателя Комитета по связи и информатизации Республики Казахстан (01.2001-2003);

· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (07.2003-05.2005);

· И.о. председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (09.2004-01.2005);

· Первый заместитель председателя Агентства по информатизации и связи (05.2005-01.2006);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (27.01.2006-09.10.2006);

· Президент АО "Казахтелеком" (10.2006-03.2010);

· Министр связи и информации Республики Казахстан (03.2010-20.01.2012);

· Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (20.01.2012-07.03.2014);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по связи и информации (07.03.2014-06.08.2014);

· Заместитель Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014-05.05.2015);

· Председатель правления АО "НАК "Казатомпром" (06.05.2015-08.2017);

· Заместитель премьер-министра Республики Казахстан (с 29.08.2017);

· Заместитель премьер-Министра Республики Казахстан - Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (26.12.2018-02.2019);

· Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (с 25.02.2019).

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