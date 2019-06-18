В Караганде стартовал турпроект по "Экономике простых вещей"

На сегодняшний день в курортной зоне Балхаш действуют 53 объекта проживания и отдыха.

В Балхаше с 13 по 16 июня прошел Международный туристический форум "Balkhash Tourism-2019", организованный акиматом Карагандинской области. В его работе приняли участие порядка 250 человек - представители гостиничного бизнеса и туробъектов, казахстанские и зарубежные туроператоры (Монголия, Россия), передает пресс-служба управления предпринимательства Карагандинской области.

Четырехдневная программа включала ознакомление с зонами отдыха и земельными участками, предусмотренные под строительство новых объектов.

На сегодняшний день в курортной зоне Балхаш действуют 53 объекта проживания и отдыха (гостиницы, зоны и дома отдыха, летние лагеря, пансионаты и прочее). Мастер-план, разработанный международной консалтинговой компанией McKinsey & Company, предусматривает большой комплекс мероприятий - модернизация транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также строительство новых объектов. Так, в рамках Форума состоялось подписание соглашения между АО Nur Bank, КФ АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и ИП Ахбетов на реализацию проекта строительства зоны отдыха повышенного комфорта (комплекс на 49 двухместных номеров с прилегающими игровыми площадками).

Открытие запланировано к следующему летнему сезону. Необходимо отметить, что это первый в Карагандинской области кредит, выданный по программе "Экономика простых вещей" на развитие туризма. В рамках механизма кредитования приоритетных проектов предпринимателю одобрено финансирование в размере 79,9 млн тенге со сроком кредитования 84 месяца по льготной ставке.

Справочно: Государственная программа льготного кредитования приоритетных отраслей "Экономика простых вещей" реализуется по поручению Первого президента с целью поддержки производства товаров народного потребления, сырья и продуктов первичной обработки. Объем финансирования на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого сектора составляет 600 млрд. тенге. Основные участники Программы – малые, средние и крупные предприятия, реализующие проекты, определенные в Перечне приоритетных товаров.

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