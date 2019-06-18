Казахстанцы взяли третью бронзу на ЧА-2019 по фехтованию

В поединке за очки олимпийского рейтинга команда Казахстана уступила представителям команды хозяйки чемпионата - Японии со счетом 45:23.

В заключительный день чемпионата Азии по фехтованию, который проходит в Токио, проходят командные соревнования у мужчин в дисциплине "шпага". Казахстанские шпажисты смогли завоевать бронзовую медаль турнира, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинальной встрече казахстанская команда в составе Эльмира Алимжанова, Ивана Дерябина, Руслана Курбанова и Вадима Шарлаимова в упорной борьбе уступила соперникам из Кореи со счетом 44:43. Казахстанцы уступили соперникам в дополнительное время, исход матча решил golden point. Этот результат позволил нашей команде завоевать "бронзу" континентального первенства.

В поединке за очки олимпийского рейтинга команда Казахстана уступила представителям команды хозяйки чемпионата - Японии со счетом 45:23.

В копилке Казахстана уже есть две бронзовые награды. Их для Казахстана завоевал Руслан Курбанов в индивидуальных соревнованиях на шпаге и женская команда Казахстана в фехтовании на саблях. Команда была представлена Айгерим Сарыбай, Тамарой Почекутовой, Татьяной Приходько и Айбике Хабибуллиной.

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