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Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Канцлер ФРГ рассказала, что ей стало лучше после того, как она выпила три стакана воды.

Фото : dsnews.ua18 июня 2019, 20:31

Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

На распространенных в немецких СМИ видеозаписях видно, что глава кабмина, стоя на красной ковровой дорожке, пошатывается и явно испытывает недомогание. Окружающие Меркель также обратили на это внимание.

После этого стороны ушли на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Журналисты поинтересовались у Меркель о ее здоровье, на что она ответила: "После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказала канцлер.

В последние дни в Берлине установилась жаркая погода, столбики термометров держатся у отметки 30 градусов.


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