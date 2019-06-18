Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Канцлер ФРГ рассказала, что ей стало лучше после того, как она выпила три стакана воды.

Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

На распространенных в немецких СМИ видеозаписях видно, что глава кабмина, стоя на красной ковровой дорожке, пошатывается и явно испытывает недомогание. Окружающие Меркель также обратили на это внимание.

"Inzwischen habe ich drei Gläser Wasser getrunken, insofern geht es mir sehr gut." sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel, nachdem sie beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei ca. 30 Grad Celsius stark gezittert hatte. pic.twitter.com/IrMN1RJu2o — DW Politik (@dw_politik) 18 июня 2019 г.

После этого стороны ушли на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Журналисты поинтересовались у Меркель о ее здоровье, на что она ответила: "После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказала канцлер.

В последние дни в Берлине установилась жаркая погода, столбики термометров держатся у отметки 30 градусов.

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