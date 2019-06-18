В Петропавловске ищут источник запаха неизвестного газа

Десять проб - и все отрицательные. Городской акимат срочно создает оперативный штаб.

Странный запах газа напугал горожан. На ноги подняты все службы. Проверяют канализацию - осматривают каждый колодец, берут пробы и не могут понять, что это за газ и откуда он поступает. Пока городские власти пытаются понять, с чем имеют дело, люди вспоминают школьные уроки по гражданской обороне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Запах газа появился еще в прошлую пятницу. Он накрыл целый микрорайон, в котором, в основном, частный сектор и еще не подключенные к газоснабжению новостройки. Источник запаха ищут с оборудованием, препаратами и газоанализаторами.

Что в воздухе - никто не знает до сих пор. Замеры и пробы брали и экологи, и санитарные врачи. Но пока они все вместе могут сказать только о том, чего в воздухе нет.

- На метанол мы проверили, вчера специалисты выходили. Вечером уже проверили на сероводород, метилмеркаптан, углеводороды, аммиак, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид и оксид углерода. Три последние вообще не обнаружены. А по остальным - в пределах нормы, - объясняет руководитель городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Асет Жуматаев.

Десять проб - и все отрицательные. Ситуация начинает напрягать. Городской акимат срочно создает оперативный штаб. Начинается почасовой мониторинг воздуха. В процессе появляется еще одна рабочая версия, от которой хочется бежать за молоком.

- Предположительная версия, что это органическое жидкое вещество, которое было слито в канализационный коллектор "Кызылжар су". Проводится работа по выявлению вероятного слива в канализационный коллектор", - говорит заместитель акима города Кайролла Галеев.

В сам газ или бензин добавляют газолин - токсичное вещество, которое и придает сильный и резкий запах. Возможно, именно его остатки были тайком слиты в новый городской коллектор любым производственным предприятием или ближайшей станцией техобслуживания. Кто это мог сделать уже ищут. Но для начала не мешало бы ответить на главный вопрос - насколько это опасно?

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!