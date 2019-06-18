В Японии объявлена угроза цунами

У берегов произошло землетрясение магнитудой 6,8.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в Японском море рядом с префектурой Ямагата, объявлена угроза цунами. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает ТАСС.

Объявлена угроза цунами. Высота волн может составить до метра, предупреждает Национальное метеорологическое управление Японии. Жителям не рекомендовано выходить на прибрежную линию и подходить к берегам рек. Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился у побережья Ямагаты. Очаг залегал на 10-километровой глубине под океанским дном. Ожидание цунами подтвердилось. Высокая волна зафиксирована у берегов Японии.

Землетрясение привело к отключению электричества во многих жилых домах, отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. В префектуре Ямагата без электроэнергии остались 5900 жилищ, а в префектуре Ниигата — 2300 жилищ. Особую тревогу вызывает то, что в Ниигате расположена крупнейшая в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" с реакторами типа "Фукусимы".

В марте 2011 года землетрясение и последовавшее за этим цунами привело к аварии на атомной электростанции. Отключение электроэнергии привело к сбою насосов АЭС и разрушению реакторной зоны. На полное устранение аварии понадобится 40 лет. Из близлежащей к АЭС зоны было эвакуировано более 140 тысяч человек.

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