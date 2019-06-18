Трамп сменил главу Пентагона
Новым и.о. главы Пентагона стал министр армии Марк Эспер.
Фото : Twitter18 июня 2019, 23:32
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства. Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил во вторник в Twitter президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.
- И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность [главы Пентагона], чтобы больше времени посвящать семье, - написал он. - Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера.
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