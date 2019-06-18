Трамп сменил главу Пентагона

Новым и.о. главы Пентагона стал министр армии Марк Эспер.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства. Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил во вторник в Twitter президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

- И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность [главы Пентагона], чтобы больше времени посвящать семье, - написал он. - Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера.

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