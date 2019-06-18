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Трамп сменил главу Пентагона

Новым и.о. главы Пентагона стал министр армии Марк Эспер.

Фото : Twitter18 июня 2019, 23:32

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства. Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил во вторник в Twitter президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

- И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность [главы Пентагона], чтобы больше времени посвящать семье, - написал он. - Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера.


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