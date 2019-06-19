В детсаду Атырау воспитателя уволили за нападение на ребенка
Инцидент произошел в специализированном детсаде города Атырау для детей с нарушением речи.
Фото : Azteca Noticias19 июня 2019, 01:54
Воспитателя детсада в Атырау уволили за нападение на ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.
Инцидент произошел в специализированном детсаде города Атырау для детей с нарушением речи.
Видеозапись из детсада разошлась по соцсетям.
Пресс-служба городского акимата выступила с официальным заявлением:
- Городской отдел образования приносит свои извинения за недопустимое поведение воспитателя, а также информирует о том, что за нарушение педагогической этики, грубое обращение с воспитанниками детского учреждения приказом №25 от 18.06.2016 года воспитатель уволена.
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