Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В детсаду Атырау воспитателя уволили за нападение на ребенка

Инцидент произошел в специализированном детсаде города Атырау для детей с нарушением речи.

Фото : Azteca Noticias19 июня 2019, 01:54

Воспитателя детсада в Атырау уволили за нападение на ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Инцидент произошел в специализированном детсаде города Атырау для детей с нарушением речи.

Видеозапись из детсада разошлась по соцсетям.

Пресс-служба городского акимата выступила с официальным заявлением:

- Городской отдел образования приносит свои извинения за недопустимое поведение воспитателя, а также информирует о том, что за нарушение педагогической этики, грубое обращение с воспитанниками детского учреждения приказом №25 от 18.06.2016 года воспитатель уволена.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты