59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах. Американский лидер выступает перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), трансляцию ведут центральные телеканалы, сообщает ТАСС.

- Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок, - сказал Трамп.

Он заявил, что страна сейчас процветает и достигает новых высот.

- Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны, - отметил американский лидер.

Напомнив о победе на президентских выборах 2016 года, Трамп сказал: "Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца".

Говоря о своих политических оппонентах, Трамп подчеркнул: "Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября [2020 года] и голосуйте, голосуйте, голосуйте".

- В последние 2,5 года мы находились под осадой. Доклад (спецпрокурора США Роберта) Мюллера принес нам победу, и сейчас они хотят все повторить, - сказал он.

В докладе констатировалось, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с представителями России выявить не удалось.

Трамп во время выступления отметил: "Я укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для России".

- Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп, - добавил он. - Демократов не волнует Россия, их волнует только государственная власть, - констатировал Трамп.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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