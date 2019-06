Снятое с самолета извержение вулкана восхитило пользователей Сети

Пользователи Сети восхитились кадрами извержения вулкана Попокатепетль в Мексике, снятыми пассажиром пролетавшего мимо лайнера, сообщает РИА Новости.

На записи можно увидеть выброшенный в воздух столб вулканического пепла, окрашенного на фоне заката в светло-розовые тона.

Sitting in a plane, passengers captured Mexico's #Popocatépetl volcano spewing ash from their windows pic.twitter.com/L9A7u5dp2X