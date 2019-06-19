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Снятое с самолета извержение вулкана восхитило пользователей Сети

Столб вулканического пепла окрашен на фоне заката в светло-розовые тона.

Фото : Кадр из видео19 июня 2019, 08:54

Пользователи Сети восхитились кадрами извержения вулкана Попокатепетль в Мексике, снятыми пассажиром пролетавшего мимо лайнера, сообщает РИА Новости.

На записи можно увидеть выброшенный в воздух столб вулканического пепла, окрашенного на фоне заката в светло-розовые тона.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Вулкан является одним из символов Мексики.


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