Снятое с самолета извержение вулкана восхитило пользователей Сети

Столб вулканического пепла окрашен на фоне заката в светло-розовые тона.

Пользователи Сети восхитились кадрами извержения вулкана Попокатепетль в Мексике, снятыми пассажиром пролетавшего мимо лайнера, сообщает РИА Новости.

На записи можно увидеть выброшенный в воздух столб вулканического пепла, окрашенного на фоне заката в светло-розовые тона.

Sitting in a plane, passengers captured Mexico's #Popocatépetl volcano spewing ash from their windows pic.twitter.com/L9A7u5dp2X — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 18 июня 2019 г.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Вулкан является одним из символов Мексики.

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