С чего Зеленский и Путин намерены начать разговор в случае встречи

В интервью немецкому изданию Зеленский сказал, что при первой встрече с Путиным начнет разговор с того, что Донбасс и Крым — это Украина.

В СМИ на днях вышла информация о том, что намерен сказать президент Украины Владимир Зеленский президенту России Владимиру Путину при встрече. В Кремле сделали ответное заявление, передает Zakon.kz.

Так, в интервью немецкому изданию Bild Зеленский сказал, что при первой встрече с Путиным он скажет:

- Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина. При этом президент Украины надеется на скорое возвращение полуострова.

Касаясь урегулирования ситуации в Донбассе, политик отметил, что его цель состоит в том, чтобы "принести мир на Украину дипломатическим путем" - пишет РИА Новости.

В свою очередь, как сообщает tricolor-center.ru, в Кремле сообщили, что российский лидер "тоже начнет общение с правильных фраз". Об этом по информации российских СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Действительно, мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз, — пообещал Песков.

По его словам, всё, что касается Донбасса, говорить нужно не президенту России Владимиру Путину, а жителям Донбасса — непосредственным собеседникам а по Крыму уже и говорить особо нечего.

На замечание одного из журналистов, что президент Украины Владимир Зеленский повторяет тезисы своего предшественника Петра Порошенко Песков ответил:

- Мы внимательно следим, и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиции, которая сейчас начинает набирать очертания.

В ходе избирательной кампании Владимир Зеленский критиковал Петра Порошенко за неспособность вернуть мир в страну. Однако, придя к власти, он продолжил внутри- и внешнеполитический курс своего предшественника: вместо указа о прекращении огня в Донбассе Верховный Главнокомандующий распорядился улучшить условия проживания военнослужащих ВСУ, участвующих в военной операции; категорически отверг возможность проведения переговоров с представителями ДНР и ЛНР, хотя прямой диалог прописан в Минских соглашениях; призвал западные страны усилить санкционное давление на Россию.

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