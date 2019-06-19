Казахстанский бренд нефтепродуктов стал одним из самых дорогих в Европе

Компания Rompetrol попала в топ-10 лучших брендов Румынии.

В список самых дорогих брендов Румынии вошла казахстанская компания KazMunayGas International с брендом нефтепродуктов Rompetrol, передает Zakon.kz.

Общая стоимость 50 топ-брендов страны достигает пяти миллиардов евро. Обзором и рейтингом занималась компания Brand Finance, которая ежегодно оценивает наиболее значимые бренды в мире. Стоимость брендов вычисляется по экономической прибыли, которую получает его владелец, представляя бренд на свободном рынке. Также проводится анализ маркетинговых инвестиций, репутации у клиентов и потребителей, влияния на рынок и потенциальной прибыли.

НПЗ Petromidia в Румынии

Согласно анализу, 50 лучших брендов Румынии в общей сложности стоят 5 млрд евро, 60% брендов были созданы и развивались в течение последних 30 лет. Шесть брендов в топ-50 в этом году попали впервые.

Существенно улучшили свои позиции бренды, представляющие нефтегазовый сектор. Так, впервые в десятку лучших попала компания Rompetrol, продемонстрировав увеличение стоимости бренда на 44%. В отчете 2018 года бренд также находился на высокой позиции, но прирост позволил переместиться с 11 строчки рейтинга на девятую. Если в 2018 году его оценивали в 77 миллионов евро, то теперь его капитализация составляет 111 млн. Рейтинг бренда – АА+.

Высокие темпы развития бренда обеспечивает бизнес-модель, благодаря которой сеть АЗС обслуживает более миллиона клиентов ежемесячно. При этом заправки Rompetrol чаще всего располагаются в густонаселенных районах и помогают автомобилистам получить топливо высокого качества. Rompetrol представляет топливо четырех видов под брендом Efix: бензин Efix и Efix S с повышенным октановым числом, дизель Efix и Efix S с повышенным цетановым числом (55). Топливо содержит специальные добавки, улучшающие качество, и соответствует европейскому экологическому стандарту "Евро-5".

Торговая марка Rompetrol принадлежит холдингу KazMunayGas International (KMGI) – международному активу казахстанской национальной компании "КазМунайГаз". В Румынии бренд "Rompetrol" используется в сети, объединяющей более 922 розничных точек продаж, включая собственные АЗС, заправочные станции "Rompetrol Partner" и мобильные станции "Express".

Качественная продукция выпускается на двух нефтеперерабатывающих заводах - "Petromidia" и "Vega". Оба НПЗ обеспечивают более 40% от текущих перерабатывающих мощностей Румынии. Petromidia - НПЗ, расположенный у Черного моря. Его снабжение осуществляется через предбрежный морской терминал порта Мидия.

По мнению экспертов Zakon.kz, вхождение казахстанско-румынского бренда Rompetrol в топ-10 самых дорогих в Румынии свидетельствует о том, что казахстанские специалисты умело выстраивают успешные бизнес-модели, которые можно применять и у нас, и за рубежом, получая прибыль и продвигая бренды, которыми можно и нужно гордиться.

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