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Курс доллара снизился

Средневзвешенный курс доллара США составил 382,75 тенге за доллар.

Фото : Экспресс К19 июня 2019, 11:29

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

В торгах принял участие 21 член KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 382,75 тенге за доллар (-0,94 тенге), объем торгов – 59 500 тыс. USD (-41 550 тыс. USD);

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 428,95 тенге за евро, объем торгов – 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9770 тенге за рубль (+0,0032 тенге), объем торгов – 5 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 55,4200 тенге за юань (+0,0900 тенге), объем торгов – 1 880 тыс. юаней (+1 680 тыс. юаней).

Вечером 18 июня курс доллара США составил 383,86 тенге за доллар.


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