Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Пилот осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.

Командир экипажа рейса MH370 Захария Ахмад Шах причастен к гибели пассажиров Boeing 777 "Малазийских авиалиний". Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на иностранные СМИ.

В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.

Эти действия летчика привели к тому, что у пассажиров Boeing 777 закончился кислород и они задохнулись перед тем, как самолет предположительно рухнул в воды Индийского океана.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 8 марта 2014 года, когда самолет Boeing 777, совершавший перелет из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту самолета находились 238 человек.

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370. Согласно итоговому документу, правительство не может исключать варианта причастности к катастрофе третьей стороны. Как заявил глава малайзийской комиссии по расследованию крушения Кок Су Чон, в то же время нет доказательств того, что судном управлял кто-либо, кроме пилотов.

В расследовании также опровергается конспирологическая версия того, что управление самолетом было перехвачено дистанционно, чтобы сорвать угон воздушного судна террористами.

По словам главы комиссии, подтверждено, что самолет незадолго до крушения внезапно сменил курс.

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