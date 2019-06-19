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Токаев призвал молодежь помнить, что главное в жизни – человеческая порядочность

В Карагандинской области проходит молодежный сбор "Айбын".

Фото : Акорда19 июня 2019, 13:05

Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам военно-патриотического молодежного сбора "Айбын" в Карагандинской области, передает Zakon.kz.

- Помните, что наша страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из достижений каждого будут складываться достижения всей страны. И я искренне хочу, чтобы у вас все получилось – все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете", - сказал глава государства.

Он призвал помнить, что главное в жизни – это человеческая порядочность, знания, высокий профессионализм и преданность своей Родине.

Ежегодно на традиционной основе проводится военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", в котором принимают участие воспитанники военно-патриотических клубов, воспитанники республиканских (областных) школ-интернатов, студенты военных кафедр высших учебных заведений. Мероприятие включено в План реализации Концепции молодежной политики до 2020 года.


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