О погоде в Казахстане на ближайшие три дня рассказали синоптики
Жара и без осадков предполагаются в западных и южных районах.
Фото : Википедия19 июня 2019, 13:32
О прогнозе погоды на 20-22 июня 2019 года рассказали синоптики РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.
На фоне повышенного атмосферного давления фронты, которые перемещаются через северные районы Казахстана, будут лишь местами вызывать кратковременные дожди с грозами. Кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются преимущественно в горных и предгорных районах на юго-востоке республики. Жара и без осадков предполагаются в западных и южных районах, днем воздух прогреется до плюс 30…35, местами плюс 36…40°С.
Подробный прогноз смотрите здесь.
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