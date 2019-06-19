Практически на 80% готов проект нового экологического кодекса, который обсуждался в рабочих группах с промышленниками, экологами и общественными организациями.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев назвал казахстанские города, где не самое лучшее состояние воздуха, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Экология - достаточно чувствительный вопрос в обществе. Это вопросы эмиссии в окружающую среду, вопросы состояния воздуха. В первую очередь это мегаполисы: Алматы, Нур-Султан, Атырау, Темиртау, Караганды, Усть-Каменогорск и Павлодар. Это основные, там где достаточно сильная эмиссия в окружающую среду, то есть где-либо промышленность развита, либо сильно развит автомобильный транспорт, либо тепловое теплоснабжение, нет газификации и зимой в связи с этим проблемы бывают. Поэтому мы в ведомстве, когда экология с нами была, сделали концепцию нового экологического кодекса, - сказал Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Мажилиса.

Он добавил, что практически на 80% готов проект нового экологического кодекса, который обсуждался в рабочих группах с промышленниками, экологами и общественными организациями.

- Я надеюсь, что мои коллеги теперь уже в отдельном ведомстве работу продолжат и у нас будет в следующем году новый экологический кодекс, основанный на стандартах ОАСЭР, это самые развитые в экономическом отношении страны, потому что давно прошли тот этап, на котором мы находимся по защите охраны окружающей среды, - пояснил Канат Бозумбаев.

Министр подчеркнул, что в этом вопросе не нужна спешка.

- Работа не быстрая, она должна быть постепенной, потому что, если мы будем резкими, к примеру, можно быть популистом и сразу внести эти стандарты завтра, тогда часть наших предприятий временно остановится. Я вам сразу говорю, остановятся и будет безработица. Поэтому не замедлить экономический рост и при этом ввести экологическое регулирование на уровне мировых стандартов, вот основная дилемма в нашей стране. Я говорю о том, что необходимо внедрение наилучших доступных практик, как во всем мире это делается, - резюмировал Канат Бозумбаев.

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