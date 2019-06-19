Внутренний туризм: Казахстан, который вы еще не видели

В Казахстане помимо древних городов есть и современные явления, которые было бы интересно посмотреть как местным жителям, так и иностранным туристам.

В последние годы в Казахстане начал активно развиваться внутренний туризм. С начала года количество людей, совершающих путешествия внутри страны вырос на 9,6%. Толчок этому дала программа по развитию внутреннего туризма. О том, как путешествовать по Казахстану и куда поехать, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Многие казахстанцы, имея два отпуска в году, стараются накопить побольше денег и уехать заграницу, сопровождая фразой "пока есть возможность, надо посмотреть весь мир". Но все же растет процент людей, которые стремятся совершить путешествие по родным местам. Ляйли Сулейменова активно путешествует по Казахстану и делится своими впечатлениями в Instagram.

Почему вы решили ездить по Казахстану, а не в другие страны?

- В прошлом году (2018) я встретила одного туриста, который объехал всю свою страну и приехал к нам в Казахстан. Когда он начал спрашивать у меня про города, про красивые места, я ответила, что у нас есть Алаколь, Боровое, и всё... Он на меня посмотрел, спросив "И всё?" и улыбнулся. Но его глаза я не забуду никогда. Мне до сих пор стыдно, что я не могла ответить на его вопрос. И ведь вправду, мы не ценим, что имеем. Я дала себе слово, пока все наши красивые города, места не увижу, за границу не поеду. Объехав многие города, я понимаю и знаю, что у нас столько интересных мест, везде своя изюминка, своя красота. Я родилась в Алматы, и никуда не выезжала. А сейчас, стараюсь дома не сидеть, - начала рассказ Ляйли.

Как давно вы путешествуете по Казахстану и сколько городов посетили?

- У меня на работе висит большая карта Казахстана, начала изучать. И начала свое путешествие сразу через месяц после разговора с туристом. За 13 дней объехала 7 городов и красивое место под названием Баянауыл. Посетила примерно 12 городов, и разные села с октября 2018 года: Тараз, Шымкент, Туркестан, Семей, Павлодар, Нур-Султан, Актобе, Атырау, Уральск, Актау, и маленькие города как Жаркент, Шу, Сарыагаш. Сел я не считала. Потому что их очень много. Знаю это мало, я ведь на работе с 9 утра до 6 вечера. Я, как обычный человек, работаю в отличной компании, и свои выходные, праздничные и, тем более, отпуск планирую заранее. Пока было два отпуска. Все еще впереди, - поделилась путешественница.

Назовите ТОП-10 мест Казахстана, которые нужно показать иностранному туристу.

- Не могу ответить на этот вопрос, так как еще не увидела весь Казахстан. И вообще, я думаю, в топовые ряды надо включить все города!

Каким образом вы передвигаетесь, сколько денег на это уходит? Есть ли условия для путешествий внутри страны?

- Я в основном на поезде, люблю поезда, но на этот раз я ехала на автобусе Атырау-Уральск, и знаете что? Вы видели автобус с туалетом? Я лично впервые! Очень комфортный автобус, с кондиционером и телевизором. Столько знакомств с разными интересными людьми. Денег много не уходит, у нас по Казахстану ж/д билеты не дорогие, просто надо брать за месяц вперед, без комиссий. Цены от 2500 тг. Я в основном беру билет на плацкарт. Зачем тратить деньги на люкс? Тоже самое, зачем тратить деньги на гостиницу? Я ночую в хостелах, которые стоят по 1500-2000 тг. В некоторых городах я ночевала у подруг, которые не позволяли остаться в хостеле. На самом деле в хостеле очень чисто, уютно, и многие были вежливы. Оставляешь вещи в хостеле, и с утра до вечера пешком гуляешь по городу, да, пешком! Я, как молодой путешественник, хочу сказать начинающим и всем, перед тем, как уехать из страны, советую объехать весь Казахстан! Призываю всех казахстанцев начать свое путешествие с родного края! У нас очень много интересных, красивых мест, городов! Чтобы за границей гордо с поднятой головой говорили "Я из Казахстана! Я знаю свою страну, свой народ! – подытожила собеседница.

И ведь на самом деле сегодня бескрайние степи можно быстро преодолеть на поезде или еще быстрее – на самолете, летают недорогие лоукостеры.

Также в рамках программы "Рухани жаңғыру" и статьи Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева "Семь граней Великой Степи" начались реконструкции исторических и легендарных мест, таких как городище Туркестан, Отырар, Культобе, Сауран.

Городище Культобе

К сожалению, не все казахстанцы знают о таком месте. Во времена Казахского ханства культобе называлось место равносильное сегодняшнему парламенту: там собирались старейшины и принимались законы, одним из таких стал свод "Жеты жаргы". Городище Культобе расположен на восточной окраине современного города Туркестана, являющегося, как известно, центром паломнического туризма и историческим памятником Казахстана. Как говорил Нурсултан Назарбаев в статье "Семь граней Великой степи", необходимо помнить об истории нашего народа и сохранить ее. В этих целях на 2019-2021 годы запланирована работа по сохранению и углубленному изучению Культобе. Сейчас там работают 15 научных сотрудников, 40 лаборантов и не исключено, что мы можем узнать что-то новое из истории благодаря этим работам.

Также большое внимание уделяется развитию музеев-заповедников Танбалы и Улытау.

Танбалы

Музей-заповедник Танбалы один из самых популярных в Казахстане, особое внимание приковывают наскальные рисунки, которые поистине считаются историческим достоянием. Как сообщали в самом музее, к началу лета 2019 года территорию полностью привели в приличный вид, установили беседки, урны, убрали весь мусор.

Улытау считается не только историческим достоянием и святым местом. Здесь 636 разновременных памятников, 282 из которых занесены в историко-культурную карту фонда заповедника-музея "Улытау": мавзолеи "Жошы-Хана, "Алаша-Хана", "Домбауыл", комплекс "Теректі әулие" древние городище "Басқамыр", гора Аулие и многие другие объекты. Ежегодно сюда приезжает более 30 тысяч туристов.

Места, описанные выше, представляют больше исторический интерес. В Казахстане помимо древних городов есть и современные явления, которые было бы интересно посмотреть как местным жителям, так и иностранным туристам.

Вбивая в поисковик "интересные места Казахстана", выходят результаты: поющие барханы, Медеу, Кольсайские озера и так далее. С красотой эти мест ни что не сравнится, но есть в Казахстане и другие особенности.

От Европы до Азии за 5 минут

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Мало кто знает, что в Атырау от одной части света до другой всего несколько шагов. Река Урал делит города на две части, а также является границей между Европой и Азией. Поэтому многие местные жители, находясь на правом берегу Атырау на вопрос "ты где?", отвечают "в Европе". На набережных с двух сторон стоят даже опознавательные надписи "Европа" и "Азия".

Пещерная жизнь

Еще одна малоизвестная для казахстанцев, но очень красивая локация расположилась на берегу Каспийского моря в Актау. Буквально на днях там закончили строительство скальной тропы, которая ведет в настоящую пещеру. Расположена она в микрорайоне 4. При должном мастерстве фотографа, здесь можно сделать настоящую средневековую фотосессию.

В розовом цвете

Чтобы увидеть жизнь в розовом цвете, очки не понадобятся. Для этого необходимо лишь приехать в Коргалжынский заповедник. Он расположен в 130 км юго-западнее города Нур-Султан. Это единственное место в стране, где в таком большом количестве обитают фламинго. Заповедник даже включили в список ЮНЕСКО.

astana.zagranitsa.com

Подготовила: Асема Тунгушбаева

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