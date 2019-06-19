Крушение Boeing-777 над Донбассом. В списке подозреваемых россияне и украинец

Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемых, передает РИА Новости.

Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом объявило семьям жертв имена подозреваемых. Об этом сообщила родственница одного из погибших Зилена Фредерикс.

- Нам назвали имена четырех человек, троих россиян и одного украинца, это Гиркин, Пулатов, Дубинский, Харченко, — сказала она.

Фредерикс уточнила, что начало судебного процесса запланировано на 9 марта следующего года, а имен будет больше, однако количество не уточняется.

В России выводы ССГ называли голословными.

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией. Однако эта информация была следователями проигнорирована.

Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

В российском Минобороны рассказали, что все ракеты обсуждаемого следствием типа были утилизированы после 2011 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.

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