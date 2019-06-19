Новые комфортабельные автобусы запущены в Шымкенте при поддержке  БРК-Лизинг  

Главная цель преобразований в пассажирском транспорте – обеспечить максимальное удобство для пассажиров.

В День города 19 июня состоялась официальная церемония передачи автобусов марки Ankai отечественной сборки. Это первые из 300 автобусов, контракт на поставку которых подписан в

конце 2018 года между АО "СПК Shymkent" и ТОО "СарыаркаАвтоПром". В церемонии принял участие аким города Шымкент Габидулла Абдрахимов, пишет Zakon.kz.

Автобусы приобретены в рамках программы финансового лизинга по обновлению автобусного парка, оператором которого является АО "БРК-Лизинг" (дочерняя организация АО "Банк развития Казахстана", входящего в структуру НУХ "Байтерек").

Главная цель преобразований в пассажирском транспорте – обеспечить максимальное удобство для пассажиров. Автобусный парк Шымкента нуждается в обновлении, большинство из курсирующих автобусов по маршрутам мегаполиса старше 7 лет.

Новые автобусы оборудованы пандусами для перевозки людей с ограниченными возможностями и детей в колясках, соответствуют всем техническим стандартам и современным требованиям. Общая

вместимость пассажиров – 56 человек, длина 8,5 метров. Дополнительный комфорт и безопасность обеспечивают системы кондиционирования, видеонаблюдения, а также система видеооповещения пассажиров в салоне.

Приобретаемые автобусы будут оснащены счетчиком пассажиропотока и датчиками учета расхода топлива, а также предусмотрено внедрение электронной системы билетирования.

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