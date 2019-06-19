Несчастный случай или убийство. Украинский депутат погиб от выстрела в голову

Глава национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Депутат Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, пишет РИА Новости.

По первоначальной информации, несчастный случай произошел при чистке наградного пистолета. Оружие, из которого был осуществлен выстрел, нашли на месте происшествия. Тело погибшего нашла его супруга.

Дмитрий Тымчук известен своими сводками о происходящем в Донбассе. Последний его пост в Facebook также касался оперативных данных с востока Украины.

Глава национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

- По факту уже начато уголовное дело по статье "умышленное убийство". Следственные действия продолжаются, - сообщил Князев.

По словам главы Нацполиции, погибший получил огнестрельное ранение головы.

- Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера, - заявил Князев.

В 12.15 в полицию обратилась жена Дмитрия Тымчука, которая сообщила, что обнаружила тело мужа", - сказал Шевченко.

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