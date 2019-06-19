Токаев принял главу Мажилиса

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость качественного законодательного сопровождения проводимых в стране реформ и своевременного принятия законопроектов.

19 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущей деятельности Мажилиса, результатах и планах законотворческих работ, а также о ходе подготовки к проведению IV совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится 23-24 сентября 2019 года в городе Нур-Султане.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость качественного законодательного сопровождения проводимых в стране реформ и своевременного принятия законопроектов.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.

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