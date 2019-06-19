Жители побережья на Бухтарме обвиняют владельца санатория в сливе канализации

Из труб под водой вытекают фекалии, утверждают местные жители.

Жители побережья Бухтарминского водохранилища не купаются в водоеме, так как знают то, что на протяжении многих лет от всех пытаются скрыть. Люди заявляют, что из труб, которые находятся под водой, льются канализационные стоки, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Канализационные трубы вдоль береговой линии. Так уж исторически сложилось, не совсем правильно, но ничего, если все герметично. Но вся беда, в том, что то, что внутри, периодически вырывается наружу, говорят местные жители.

Вера Шарамова - председатель дачного сообщества:

- Все нечистоты выливаются сюда. Сама лично фотографировала и в телевизор отправляла, в компьютер. И в газете писали про это. Домой приехала, прославилась.

Вера Васильевна-то прославилась, а вот директора санатория, которому принадлежат трубы за загрязнение водоема, так и не наказали. В ответ на фото и видео, которое она разослала во все инстанции, чиновники сказали, что нарушений нет. Как же нет, возмущаются люди. Они неоднократно лично испытывали влияние воды "с душком" на своем здоровье.

Николай Медведев - житель дачного поселка:

- Минуя очистные сооружения, все фекалии поступают напрямую сюда, в море. В прошлом году приехали гости из Калининграда. Дети полезли купаться, через два дня гнойники на глазах, конъюнктивит, собрались и уехали. И больше, сказали, мы сюда не вернемся.

Местные давно не купаются на пляжах. У кого есть лодки, уезжают на другой берег. Остальные только любуются видом на водоем, а если и купаются, то только выше по течению. Где-то здесь, примерно в 30 м от берега, по словам местных, находятся две трубы, из них-то озеро и пополняется, тем, что не тонет. То, что канализационные стоки не доходят до очистных сооружений очевидно. Не надо быть специалистом, чтобы увидеть, - они не работают.

Сергей Акентьев - житель города:

- Сотни тонн канализации неочищенной, это значит фекалии, сбрасываются в залив, где купаются дети, взрослые. Ниже находится город Серебрянск, где пьют воду. У них водозабор стоит прямо из речки, поэтому мы уже от бессилия не знаем куда обращаться и просим помощи, чтобы нам помогли разобраться.

Но такое состояние очистных сооружений, по словам директора санатория, не повод обвинять их в загрязнении водоема. Построена очистительная станция была еще в советское время и рассчитана на огромные объемы, которых сейчас попросту нет. И все что вышло из санатория, сюда просто еще не дошло и находится в трубах.

Евгения Витвицкая - директор санатория.

- У нас были представители департамента экологии. Визуальный акт: "В результате обследования нарушений системы канализационных стоков - утечек, несанкционированных сбросов хозфекальных вод - в акваторий Бухтарминского водохранилища не обнаружено".

Но окончательно понять, попадают ли фекалии санаторных отдыхающих в воду, помогут пробы воды, которые специалисты взяли для исследования. И уже к концу недели в департаменте экологии будет готово заключение о составе воды в Бухтарминском водохранилище.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!