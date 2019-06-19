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Насмерть разбились три гостя свадьбы в Жамбылской области

Всем было по 24 года.

Фото : pixabay.com19 июня 2019, 21:54

Смертельное ДТП в Жамбылской области унесло жизни сразу троих человек. Обе машины ехали с разных свадеб и встретились на практически пустой дороге. Всем погибшим было по 24 года, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Камеры наблюдения районного центра Кулан зафиксировали лишь последние секунды. Mercedes пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Сам смертельный удар произошел уже за кадром. О том, что скорость была превышена, можно судить по еле уцелевшему спидометру одной из машин: 135 километров в час. Оба водителя и один пассажир погибли на месте, еще двое находятся в больнице.

Гульсара Мухтаркулова, руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области:

- Машины, которые столкнулись, ехали со свадьбы, возвращались домой. Граждане, которые скончались, трое, 1995 года рождения, у двоих имелись дети несовершеннолетние, имеется семья, скажем так.


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