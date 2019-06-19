Генпрокуратура РК рассказала о нарушениях в электоральный период

Большинство сведений не подтвердилось.

Выборы Президента Республики Казахстан проведены в соответствии с нормами действующего законодательства, заявили в Генеральной прокуратуре страны. Об этом сообщает Zakon.kz.

Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на выборах Президента страны, допущено не было.

В электоральный период прокуратурой было возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях. Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении – 6.

За выдачу гражданам бюллетеней, в целях предоставления им возможности голосования за других лиц, 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности по ст. 110 КоАП. На них наложены штрафы в размере 25 МРП.

Девять избирателей оштрафованы по статье 108 КоАП за нарушение требования о равном избирательном праве (один избиратель – один голос – один бюллетень). В основном они брали бюллетени за членов семьи. Это жители городов Нур-Султан и Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. Четыре таких дела находятся на рассмотрении специализированного административного суда Жамбылской области.

Органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в ряде СМИ, а также в социальных сетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях. с

По остальным работа продолжается, так как многие видеозаписи не содержат данных об участке, районе, городе, области, где происходили события.

По итогам проверки, в случае выявления незаконных действий, материалы будут переданы в суд для привлечения виновных лиц к ответственности.

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