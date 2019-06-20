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Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России

На предстоящих выборах в Раду партию Порошенко готовы поддержать 8,3 процента украинцев.

Фото : delo.ua20 июня 2019, 06:00

Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter-аккаунте, что его партия "Европейская солидарность" - это новый спецназ против России, передает Lenta.ru.

По словам политика, партия баллотируется на выборы в Верховную Раду, чтобы "не допустить реванша пророссийских сил" и добиться вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

- Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. "Европейская солидарность" - это политический спецназ, который способен защитить наше государство! - заключил Порошенко.

"Европейская солидарность" - это бывший "Блок Петра Порошенко". Экс-президент возглавил ее 31 мая. Согласно последнему опросу, на предстоящих выборах в Раду 21 июля партию Порошенко готовы поддержать 8,3 процента украинцев.


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