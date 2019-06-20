Офицер спас солдата от разрыва гранаты

Оба военнослужащих получили различные осколочные ранения.

Офицер пограничной службы КНБ РК полковник Смицких Сергей Викторович 19 июня 2019 года в ходе проведения плановых занятий по боевому гранатометанию в войсковой части 2027 совершил подвиг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

На занятиях офицер обучал молодых призывников метанию оборонительной гранаты с места из окопа. Такие занятия проводятся на постоянной основе.

- Один из новобранцев, резко ощутив на себе всю тяжесть ответственности и немного растерявшись, роняет гранату с выдернутой чекой в окоп… Заметив это, не колеблясь ни секунды (после срабатывания ударно-спускового механизма граната взрывается через 3-4 секунды), полковник Смицких хватает гранату и выбрасывает ее на безопасное место, накрыв при этом своим телом юного солдата. Граната разорвалась в безопасном месте, но вследствие рикошета от стены окопа оба военнослужащих получили различные осколочные ранения, - говорится в сообщении.

Военнослужащим была оказана первая медицинская помощь дежурным врачом, далее они доставлены в военный госпиталь КНБ. Состояние удовлетворительное, угроз для жизни нет.

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