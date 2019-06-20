Мужские весовые категории сократили в олимпийском турнире по боксу

Впервые за последнее время к олимпийскому турниру не будет причастна Международная ассоциация любительского бокса AIBA

Международный олимпийский комитет МОК утвердил систему отбора и формат боксерского турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио. Впервые за последнее время к его организации не будет причастна оскандалившаяся Международная ассоциация любительского бокса AIBA, передает Zakon.kz.

Главная новелла для боксеров - увеличение олимпийских весовых категорий в женском боксе и уменьшение в мужском. Отныне мужские весовые категории в олимпийском турнире по боксу выглядят следующим образом: до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг.

По сравнению с последними Играми-2016 в Рио ликвидирована наилегчайшая весовая категория до 48 кг и вес до 64 кг, боксеры, ранее выступавшие в этих весах, должны будут либо сбросить вес, либо набрать его, чтобы подойти в оптимальной форме к соревнованиям. К радости для казахстанцев, наша "коронная" весовая категория до 69, как и веса тяжелее, сохранены в неизменном виде.

Женские олимпийские соревнования пройдут в весовых категориях: до 51 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 69 кг и до 75 кг.

Что касается квалификации, то акцент сделан на отбор по континентам. Города-организаторы квалификационных соревнований будут выбраны из числа стран-организаторов недавних или предстоящих Олимпийских игр.

Континентальные соревнования состоятся в промежутке с 1 января по 30 апреля 2020 г. На квалификационном турнире для стран Азии и Океании, в котором примут участие казахстанские боксеры, будут распределены 41 лицензия среди мужчин и 22 лицензии среди женщин.

Среди мужчин они будут распределены следующим образом: по 6 квот в весовых категориях до 52, до 57 кг и до 63 кг, по 5 квот в весовых категориях до 69 кг, до 75 кг и до 81 кг. По 4 квоты будут разыграны на соревнованиях в каждой из весовых категорий - до 91 кг и свыше 91 кг.

Среди женщин лицензии на континентальном турнире будут распределены следующим образом: шесть квот в весовой категории до 51 кг, и по четыре квоты в остальных весовых категориях (до 57 кг, до 60 кг, до 69 кг, до 75 кг).

Мировой отборочный турнир состоится в мае 2020 года, в котором примут участие боксеры, не сумевшие завоевать лицензии на континентальных стартах. Среди них будут распределены 31-35 квоты на Олимпиаду в Токио среди мужчин и 19-21 - среди женщин.

Альберт Ахметов

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