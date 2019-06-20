Новый проект "Астана Опера" представят артисты на сцене Акмолинской филармонии

Камерный оркестр выступит под управлением дирижера-постановщика Абзала Мухитдинова.

Новый проект "Астана Опера" - Камерный театр "Piccolo", или "Малый театр" представят столичные артисты на сцене Акмолинской областной филармонии им. Үкілі Ыбырая в рамках Года молодежи. Выступление труппы 25 июня в городе Кокшетау с одноактной оперой-буффа Дж. Россини "Шёлковая лестница" является частью реализации программы "Рухани жаңғыру", сообщает пресс-служба театра.

Свой знаменитый фарс "Шелковая лестница" Дж. Россини написал еще в юношеские годы. В нем композитор воспевает пыл, задор и изобретательность молодых влюбленных Джулии и Дорвиля. Отношения молодоженов должны оставаться в тайне от опекуна юной красавицы – старого Дормонта, который пытается выдать ее замуж за известного дамского угодника Бланзака. Шелковая лестница, в честь которой и была названа опера, помогает законному мужу Дорвилю через окно проникнуть в комнату супруги Джулии. Череда неразберих и забавных ситуаций в сюжете приходит к счастливому разрешению в конце оперы. Артистам представится прекрасная возможность продемонстрировать безупречные вокальные данные, блестящее владение виртуозной техникой пения bel canto, великолепный комический дар, способности к импровизационной актерской игре и изумительное чувство стиля.

Реализация уникального творческого проекта "Театр Piccolo" осуществляется силами как молодых, так и опытных вокалистов. Главные партии в искрящейся юмором опере Дж. Россини исполнят: Заслуженный деятель Казахстана лауреат Государственной премии РК Сундет Байгожин (Джермано), Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова (Джулия), Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин (Дорвиль), Салтанат Муратбекова (Лючилла), Рамзат Балакишиев (Дормонт), Евгений Чайников (Бланзак).

Камерный оркестр "Астана Опера" выступит под управлением дирижера-постановщика спектакля Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова.

В планах театра постановки опер Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале", "Айсұлу" Сыдыка Мухамеджанова, музыкальной комедии Загира Исмагилова "Құдаша" и другое.

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