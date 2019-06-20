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ЕНТ-2019: где можно узнать результаты

В этом году общее число желающих участвовать в ЕНТ составило 117 242 человек.

Фото : Хабар 2420 июня 2019, 10:40

20 июня в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование (ЕНТ) в 169 пунктах проведения ЕНТ (ППЕНТ), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Заявления для участия в ЕНТ принимались с 1 апреля по 10 мая текущего года. Общее число желающих участвовать в ЕНТ составило 117 242 человек. Из них выпускники школ текущего года – 96 380, а выпускники школ прошлых лет - 20 862.

В этом году результаты ЕНТ-2019 можно узнать:

- при помощи Telegram-бота - @EDU.GOV.KZ bot,

- на сайте - edu.mail.kz,

- на сайте Национального центра тестирования. Для этого нужно ввести свой ИКТ (индивидуальный код тестируемого), который присваивается каждому тестируемому.

- В этом году Министерством предпринимаются конкретные шаги по пресечению любых нарушений при сдаче ЕНТ, в том числе оказание услуг третьими лицами для получения хороших результатов. Такие попытки подрывают доверие к объективности ЕНТ. Мы обращаемся к выпускникам и родителям и призываем всех граждан не оставаться в стороне и не быть равнодушными к таким ситуациям. Если вам предложили купить так называемые "коды правильных ответов", или вы стали свидетелем списывания на тестировании, или вы заметили нахождение посторонних лиц при тестировании, то просим всех обращаться по телефону +7 (7172) 69-50-87 или отправить сообщение на Telegram-бот – @EDU.GOV.KZ bot. Со своей стороны мы гарантируем конфиденциальность, – сообщили в пресс-службе МОН РК.

В ведомстве добавили, что в целях оперативного реагирования на возникшие вопросы, а также для улучшения прозрачности процедуры тестирования работает круглосуточный Call-центр 8-800-080-7177.


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