Алматы не увидит этап Кубка мира по шорт-треку в новом сезоне

Решен вопрос с большой соревновательной паузой, которая в силу несовершенства календаря была сразу после нового года у спортсменов со всего мира, кроме европейцев.

Международный союз конькобежцев ISU опубликовал календарь соревнований по шорт-треку на ближайший сезон-2019/20. В нем есть ряд изменений по сравнению с предыдущими сезонами, передает Zakon.kz.

Во-первых, решен вопрос с большой соревновательной паузой, которая в силу несовершенства календаря была сразу после нового года у спортсменов со всего мира, кроме европейцев. "Окно" было связано с перерывом между этапами Кубка мира, в это время проходил только чемпионат Европы. Отныне, в январе, параллельно с европейским первенством, будет проведен чемпионат четырех континентов по шорт-треку (он состоится в США).

Что касается этапов Кубка мира, то этапы сезона-2019/20 пройдут в США, Канаде, Китае, Японии, Германии и Голландии.

Казахстанцам хорошо знакомы эти соревнования - в сезоне-2018/19 один из этапов Кубка мира по шорт-треку проходил в Алматы на Халык Арене.

Завершит сезон чемпионат мира 12-14 марта, который состоится в Голландии.

Юные спортсмены, помимо чемпионата мира, выступят на юношеских зимних Олимпийских играх, куда казахстанцы уже отобрались.

Альберт Ахметов

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