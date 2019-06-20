Звезда казахстанской исполнительницы зажглась после победы в украинском телепроекте "Голос.Дiти" в декабре 2017 года.

Данэлия Тулешова выступит в качестве спецгостя в супер-финале "Голос.Дiти", передает Zakon.kz.

Звезда казахстанской исполнительницы зажглась после победы в украинском телепроекте "Голос.Дiти" в декабре 2017 года. В первом с той поры музыкальном проекте певица примет участие теперь уже в качестве специального гостя. 7 июля Данэлия Тулешова выступит в прямом эфире вокального шоу.







- Я с нетерпением жду поездки в Киев. Потому что самые радостные моменты и яркие воспоминания, конечно же, с невероятного "Голос.Дiти". Я жду встречи со своими друзьями с проекта, жду встречи с нашим наставником – Димой MONATIK, со всеми украинскими поклонниками, которым я благодарна за то, что они до сих пор со мной и следят за моей жизнью. В этом проекте столько вдохновения, столько искренности и талантов, и это большая честь быть желанной гостьей!, - в предвкушении поездки поделилась певица.

Поездки в Киев ожидает и педагог Данэлии Наталия Чуракова, которая приняла участие в подготовке детей-конкурсантов нынешнего сезона "Голос.Дiти" к слепым прослушиваниям.

- Так сложилось, что я оказалась в составе педагогов, выпускающих детей на прослушивания. Целая команда работала над тем, чтобы распеть участников, дать им необходимые рекомендации перед выступлением. Это отличный опыт, потому как, зная проект изнутри, понимаешь, на что сделать акценты, чтобы дети из Казахстана могли удивить украинский состав жюри в будущих конкурсах, - сказала она.

А между тем Данэлия Тулешова накануне поздравила выпускников на ежегодном школьном фестивале "Жас тулек-2019", с начала лета певица приняла участие в нескольких благотворительных мероприятиях и выступила на конференции Cue Ball в Бостоне.

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