Опытные музыканты поддержали талантливую молодежь на концерте в Алматы

Обмен опытом, знаниями, навыками между опытными музыкантами и юными талантами всегда шел на пользу и тем, и другим.

Сфера культуры в Казахстане активно развивается. В стране реализуется Программа модернизации общественного сознания "Рухани Жаңғыру", одним из важных направлений которой является продвижение казахстанской культуры в современном мире. Большую роль в реализации этой программы играют молодые творческие люди. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с участниками концерта лауреатов Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ФПП) и выяснил, что достигнуто в сфере культуры молодыми музыкантами в Год молодежи.

Обмен опытом, знаниями, навыками между опытными музыкантами и юными талантами всегда шел на пользу и тем, и другим. Молодому поколению это позволяет перенять традиции, а старшему – научиться чему-то новому, по-другому посмотреть на известные музыкальные произведения.

- Есть мнение, что когда наше поколение училось, мы были лучше. Но сейчас, положа руку на сердце, могу сказать, что есть действительно звездочки среди нынешней творческой молодежи, кто даже ярче, чем мы. Это очень приятно. Нынешняя молодежь – совсем другой формат, на ступеньку выше по некоторым критериям и я думаю, что у нее большие перспективы и будущее, - считает известный казахстанский виолончелист, лауреат ФПП Ермек Курманаев.

Организаторы концерта лауреатов ФПП "С мечтою в сердце — на пути к вершине!", на этот раз приуроченному к объявленному Елбасы Нурсултаном Назарбаевым Году молодежи, постарались объединить на одной сцене опыт и молодость.

Просто на одной сцене, дуэтом или в ансамблях признанные исполнители выступили с не менее талантливыми молодыми казахстанцами, чьи имена еще не известны широкой публике.

- Буквально накануне прилетел в Алматы, и сразу отправился на репетицию в ГАТОБ имени Абая. Вызвали в обед, я посмотрел на оркестр, впервые его вижу. Был очень удивлен, что в составе оркестра очень много студентов. Репетиция длилась до 9 часов вечера, меня поразило, как студенты честно отработали репетицию. Нам было сложно, но поскольку мы участвовали в каких-то номерах, мы ждали, а ребята все время играли. Меня это поразило. Неслучайно Первый Президент Казахстана объявил 2019-й Годом молодежи. Новое поколение казахстанцев достойное, - отметил Курманаев.

Его ученик Бекарыс Наурызбай месяц назад по гранту ФПП съездил в Австрию на престижный конкурс, для него это большой опыт и стимул. Сегодня Курманаев сыграл дуэтом со своим студентом на сцене ГАТОБ.

Что касается оркестра, игравшего в этот вечер на сцене, то он особенный. В составе Ne prosto orchestra немало студентов, но ребята воплощают самые смелые замыслы. Их репертуар в основном состоит из саундтреков к современным и ставших классиков фильмам и мультфильмам, популярным сериалам.

- Мы на своих концертах исполняем то, что не играют другие симфонические оркестры в нашей стране. Говарда Шора (композитора "Властелина колец" -прим автора) в Алматы, в Казахстане не исполняют. Музыку "Игры престолов" на том уровне, на котором исполняем мы, тоже не исполняют. Я сильно забочусь о качестве, потому что люди, которые приходят на голливудские фильмы, хотят услышать уровень как в оригинале. И нам нужно очень стараться, чтобы это было близко. Это большой труд, чтобы не разочаровать слушателя, - отметил дирижер и руководитель "Ne prosto orchestra" Мадияр Тойболдиев.

Именно акцентом на качество исполнения и свежесть репертуара молодой коллектив завоевывает все больше и больше своих слушателей.

В концерте также приняли участие ученики РКСМШИ имени А.Жубанова и смешанный хор КНК им. Курмангазы под управлением лауреата ФПП Яна Рудковского, уже имеющие поклонников не только внутри страны, но и за рубежом.

Заместитель председателя совета по культуре при ФПП, пианистка театра Астана опера, лауреат премии ФПП Гаухар Тасбергенова подчеркнула, что любой талантливый музыкант не может обойтись без выступлений в других городах и странах. Язык культуры универсален, и с его помощь можно без слов рассказать о казахстанской культуре всему миру.

- Мы ежегодно бросаем все свои дела, потому что этот концерт – огромный праздник не только для нас, но и для всех культурной элиты Казахстана. Концерт особенный, мы выходим на одну сцену с молодыми дарованиями. Этот год объявлен Годом молодежи, для нас это тоже очень важно выйти на одну сцену и совместно исполнить произведения с начинающими музыкантами. Мы, как творческие люди, должны развивать, пропагандировать наше искусство, нашу казахстанскую культуру, как сказано в программе модернизации общественного сознания "Рухани Жаңғыру". Невозможно мастерство всех артистов спрятать в одном театре, мы все приезжаем сюда, чтобы встречаться, делиться опытом, музицировать, дарить праздник публике, я надеюсь, что этот проект будет продолжаться, он необходим. Мы делаем это бесплатно, работаем с мастерами, здесь прекрасная организация, прекрасные режиссеры, молодой студенческий состав, - отметила Гаухар.

Народный артист СССР Алибек Днишев, словно продолжая ее мысль, добавил, что артисту важно ощущать поддержку родной страны.

- Люблю молодежь, нравится, когда молодые талантливые люди выступают на сцене, рад, что есть у нас ФПП, который поддерживает молодых талантливых людей, государство поощряет искусство, действуют программы. для любого человека важна поддержка. А тем более для творческих людей. Я выступал всю жизнь, старался делать на сцене свое дело со всей душой. Была отеческая поддержка руководителей нашей страны, и сейчас я вижу, что Елбасы всячески поощряет талантливую молодежь, - сказал Днишев.

Добавим, что артисты исполнили популярные произведения современных композиторов, в числе которых Джастин Гурвиц, Джеймс Хорнер, Леонард Бернстайн, Джордж Гершвин, Ханс Циммер, Астор Пьяццола, Вангелис, Абулхаир Жараскан, Адилжан Толукпаев и др. Их имена хорошо известны благодаря фильмам, музыку к которой они написали — "Ла-Ла Лэнд", "Троя", "Вестсайдская история", "Список Шиндлера", "Гладиатор", "Путь лидера". А молодые таланты после концерта получили самые теплые отклики от публики и вдохновились на новые творческие достижения, которые они, несомненно, представят родной и зарубежной публике.

Альберт Ахметов

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