Секс-притоны с путанами-иностранками выявили в Талдыкоргане

Всего же в ходе рейдов полицейскими были задержаны 12 женщин, в возрасте 25-35 лет.

Сразу несколько секс-притонов с проститутками выявили в ходе специального рейда полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, вечерний рейд был организован сотрудниками областного ДП. По его результатам стражи порядка привлекают к уголовной ответственности семь человек, среди которых владельцы двух гостиниц и одной сауны, где и были выявлены секс-притоны.

- По выявленным фактам возбуждено два уголовных дела по статье, предусматривающей наказание за "Организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Кроме того, были задержаны двенадцать женщин, в возрасте 25-35 лет, которые за денежное вознаграждение оказывали интимные услуги клиентам заведений. Среди задержанных две иностранки. Задержанные были поставлены на учет и с каждой из них проведена профилактическая беседа, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что с начала года в регионе выявлено восемь фактов сводничества и притоносодержания. Лица, подозреваемые в их организации, решением судов привлечены к уголовной ответственности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!