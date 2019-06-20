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В Турции 17 человек получили пожизненный срок за попытку госпереворота

Власти страны обвиняют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Фото : Life.ru20 июня 2019, 17:15

Семнадцать человек получили пожизненный срок за причастность к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным агентства, 17 обвиняемых получили 141 пожизненный срок при отягчающих обстоятельствах.

Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.


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