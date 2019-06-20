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Новым зампредом АДГС назначен Дархан Жазыкбаев

Распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

Фото : Strategy2050.kz20 июня 2019, 18:51

Дархан Жазыкбаев назначен заместителем главы Агентства по делам госслужбы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Распоряжением Главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, - говорится в распоряжении.


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