Новым зампредом АДГС назначен Дархан Жазыкбаев

Распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

Дархан Жазыкбаев назначен заместителем главы Агентства по делам госслужбы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Распоряжением Главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, - говорится в распоряжении.

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