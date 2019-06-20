Новым зампредом АДГС назначен Дархан Жазыкбаев
Распоряжение опубликовано на сайте Акорды.
Фото : Strategy2050.kz20 июня 2019, 18:51
Дархан Жазыкбаев назначен заместителем главы Агентства по делам госслужбы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- Распоряжением Главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, - говорится в распоряжении.
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