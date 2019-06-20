Разработана дорожная карта защиты прав детей в РК

Ориентир на безопасность: от люков, блокираторов на окна в детские учреждения до мер профилактики правонарушений в отношении детей

20 июня текущего года Республиканский Совет по защите прав детей презентовал план мероприятий для всех регионов разработав детальную дорожную карту, сообщает Zakon.kz.

- Дорожные карты подписываются с Акиматами всех областей и городов, где определены также конкретные целевые индикаторы, где обозначен индикатор по правонарушениям в отношении несовершеннолетних.

Заместитель Председателя Республиканского Совета по защите прав детей при партии "Nur Otan" Закиева Динара Болатовна ознакомила с результатами проведенной работы и с основными мероприятиями, предусмотренными дорожной картой "Бақытты отбасы".

В рамках дорожной кары предусмотрены:

- институциональные меры по улучшению межведомственной связи, которая является ключевой в качестве помощи семьям и детям;

- меры по повышению эффективности государственных органов, предложено назначение Советников в Акиматах по защите прав детства и открытие управлений по делам семьи и детей;

- на базе существующей инфраструктуры отделов и центров по поддержке семьи;

- развитие социальных служб по выявлению и оказания помощи детям, служб психологической поддержки детей;

- в рамках работы по профилактике семейного неблагополучия путем внедрение работы по психокоррекции от различного рода зависимостей, так как именно в таких семьях зачастую происходит насилие в отношении детей;

- расширение охвата дополнительным образованием, например увеличение количества дворовых клубов;

- для работы с подростками из группы риска введение системы Аутрич, организовать транспорт для детей из окраин города для обеспечения дополнительным образованием;

- продолжение работы по выявлению и профилактике насилия в отношении несовершеннолетних и мер по безопасности инфраструктуры, начиная от установки блокираторов на окна в учреждения образования, проверки люков, освещения.

В целом в Дорожной карте три направления и более 70 мероприятий, лучших пилотных проектов, которые были реализованы в стране и теперь включены для репликации по всей стране.

Все эти меры предусмотрены в трех направлениях:

1. социально-экономические меры, направленные на улучшение качества жизни семьи и детей;

2. обеспечение правовой защиты семьи и детей;

3. укрепление института семьи, духовно-нравственное воспитание.

- Также радует, что в рамках Совета запущены инициативы, которые реализуются совместно с членами Совета, например с АДЖК по обучению женщин в целях организация условий для работы на дому для неполных семей, Совместно "Green tal" организовывается открытия социальных мастерских для обучения детей из семей в ТЖС столярному, слесарному мастерству также выпуск телепередач совместно с телеканалом "QAZAQSTAN" о детях", - подчеркнула Динара Закиева.

В ходе заседания Совета был презентована платформа, где аккумулируется вся полезная информация для родителей, о детях, о законодательстве в сфере защиты детства zashitadetei.kz.

Кульминационным было награждение победителей Республиканского детского конкурса "Biz bolashaq urpaqpiz", посвященный защите прав детей. Конкурс был организован и проведен молодежным проектом Generation Next при поддержке Совета по защите прав детей.

Для участия в конкурсе подали заявку и направили работы по защите детства в виде эссе и роликов дети с 14 регионов с 7 до 18 лет.

Всего поступило 137 работ. Награждение начато с города Нур-Султан. Поступило 16 работ и 24 участника.

Лучшей признана работа Кайраткызы Нурсауле, ученицы школы -гимназии № 83.

Ей присуждается ГРАНТ ректора КазГЮУ на бесплатное обучение по специальности "экономика".

Остальным участникам конкурса города Нур-Султан будут вручены сертификаты на Предпринимательскую программу в Международную школу МВА KIDS Казахстан.

Регионы, по примеру города Нур-Султан, будут награждать победителей и поощрять участников на местах.

Республиканский совет крупнейшая дискуссионное - диалоговая площадка в стране с 17 рабочими группами и 230 территориальными группами.

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