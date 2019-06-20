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Рухнувший бетонный забор насмерть придавил 12-летнего мальчика в Шахтинске

Трагедия произошла на территории частного строения.

Фото : Prom.ua20 июня 2019, 21:19

12-летний мальчик погиб в городе Шахтинск, Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

О трагедии сообщается в Instagram-паблике patriotkaragandy.

Почему упал забор, выясняет полиция.

Трагедия произошла на территории частного строения.

- Это не государственный объект, а частное здание-строение, там идут ремонтные работы. Это частный объект. Почему рухнул высокий бетонный забор, выясняем. Ребенок получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе акимата Шахтинска.


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