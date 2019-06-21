Родственники погибшего солдата не верят, что он застрелился

Они считают, у 18-летнего военнослужащего не было причин сводить счеты с жизнью.

В Карагандинской области закрыли дело о гибели 18-летнего военнослужащего Алиби Cапа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Четыре месяца назад его нашли мертвым на вышке в части 6505. Родственники считают, парня застрелили. Но результаты расследования говорят о другом.

По официальным данным, солдат покончил жизнь самоубийством. Выстрелил себе в голову во время несения службы. Следователи не нашли состава преступления и дело решили закрыть. Родные с этим не согласны. Они считают, у 18-летнего военнослужащего не было причин сводить счеты с жизнью. Алиби никогда не жаловался на сослуживцев, в армию пошел добровольно. Видео с камер наблюдения, установленных в части, доверия родственникам не внушает. Несмотря на то, что место гибели Алиби Сапа хорошо просматривается, момент самоубийства им так и не показали. Смутили мать и синяки, которые она увидела на лице сына.

– Они мне лицо не показывают, показывают только задом. Рядом стоит автомат Калашникова. Как он берет его, как стреляет, подставляет в подбородок – этого ничего не показывают. Показывают уже только, как он лежит и лужа крови. Я так думаю, только потому, что это был монтаж. Они поставили человека, это не мой сын. Он у меня не здоровый, не коренастый, а там стоит коренастый, - говорит мать Майгуль Алиппаева.

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