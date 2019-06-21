Зеленского готовят к встрече с Путиным
Главным тезисом этой встречи со стороны Зеленского будет заявление о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.
Фото : korrespondent.net21 июня 2019, 07:48
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина", передает РИА Новости.
При этом он отметил, что главным тезисом этой встречи со стороны Зеленского будет заявление о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.
- По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения, - сказал Поплавский.
Кроме того, он добавил, что Зеленский понимает свою историческую миссию по прекращению огня в Донбассе, и осознает, что решать этот вопрос необходимо напрямую с российским президентом.
- Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем, – констатировал депутат.
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