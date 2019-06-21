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За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек

Покидают страну преимущественно жители городов.

Фото : Еспресо TV21 июня 2019, 10:05

Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч, передает Zakon.kz со ссылкой на Info RANKING.KZ.

За первый квартал 2019 года из Казахстана выбыло 8,4 тысячи человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом прибыло 3,2 тыс. человек — всего на 8,4% больше, чем годом ранее.

Это увеличило отрицательное сальдо внешней миграции с 3,4 тыс. до 5,2 тыс. человек.

Покидают Казахстан преимущественно жители городов. Так, за три месяца текущего года их количество составило 7,1 тыс. человек.

Прибыло же в города страны чуть более 1,8 тыс. человек, что составило отрицательное сальдо по городам в 5,3 тыс. человек.

При этом сельских жителей выбыло чуть более 1,2 тыс. человек. а прибыло более 1,3 тыс. человек, сальдо внешней миграции в сельской местности составило 112 человек.

Самое большое отрицательное сальдо внешней миграции населения по возрастным группам у людей от 16 лет до пенсионного возраста — 3,7 тыс. человек. Отрицательное сальдо по детям до 15 лет составило 1,4 тыс. человек, по пенсионерам — лишь 27 человек.

Самое большое отрицательное сальдо со странами СНГ — 4,8 тыс. человек, на другие страны приходится лишь 419 человек.


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