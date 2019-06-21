Минобразования: Шестилетние дети, посещавшие дошкольные организации, готовы к обучению

Родители вправе самостоятельно подготовить ребенка к обучению школе до приема в 1 класс.

Глава Минобразования РК Асхат Аймагамбетов в свое блоге ответил на вопрос относительно нового правила отдавать детей в школу с 6 лет, передает Zakon.kz.

В блоге министру был адресован следующий вопрос:

- В новостях было сказано, что детей 6 лет не принимают в детский сад. Но речь идет не о детском саде а о предшкольном классе (0 класс.) Мы не настаиваем на садик и не хотим продолжать посещать садик, но и психологически и физиологически дети не готовы идти после садика в 1 класс. Мы за то чтобы пойти в 0 класс, а в 7 лет в 1 класс. Таким образом дети 6 лет будут посещать школы, но 0 класс. Один год играет большую роль для детей. Тем более будет несправедливо по отношению к детям 6 лет обучаться с детьми 7 лет, прошедшими предшкольный класс.

В своем ответе министр образования отмечает, что согласно пункту 1 статьи 31 Закона РК "Об образовании" на обучение в 1 класс принимаются дети с шести лет. Данная норма вступила в действие с 1 января 2019 года. Согласно статье 30 Закона предшкольная подготовка осуществляется в семье, дошкольных организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.

- В целом, шестилетние дети, посещавшие дошкольные организации, готовы к обучению по Типовым учебным программам начального уровня образования. К 6-ти годам словарный запас ребенка составляет около 4000 слов. Ребенку доступен смысл простых пословиц и поговорок, он легко видит сюжетную связь картинок и составляет по ним рассказ, без затруднений обобщает и вычленяет предметы, решает простые арифметические задачи, ориентируется в пространстве, времени (вчера, сегодня, завтра). В случае отсутствия условий для предшкольной подготовки в дошкольной организации или в предшкольных классах школ, ребенок должен пройти дошкольное обучение в виде предшкольной подготовки в условиях семьи (пункт 2 статьи 30 Закона). Соответственно, родители вправе самостоятельно подготовить ребенка к обучению школе до приема в 1 класс, - ответил Аймагамбетов.

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