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Пьяный поляк катался по городу на советском танке Т-55

Теперь водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото : Fonstola21 июня 2019, 10:34

Курьёзный случай произошёл в Польше. Участниками истории стали два поляка, транспортировавшие советский Т-55. В какой-то момент прицеп, на котором перевозили военную машину, сломался, и для ремонта танк сгрузили на землю, пишет Kolesa.

Владелец Т-55, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил посмотреть, на что способна его игрушка, и отправился кататься, прихватив с собой пассажиров. Покатушки двух поляков попали на видео, когда танк выехал на одну из центральных улиц города Паенчно.

Естественно, горожане, ставшие свидетелями шоу, вызвали полицию. К моменту прибытия первых экипажей танкисты уже накатались и припарковали Т-55 посреди дороги. Теперь 49-летнему водителю танка грозит до восьми лет лишения свободы за создание опасной ситуации на дороге и ещё два года за вождение в нетрезвом виде.


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